Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji Doğtas ekonomi Trabzon dünya
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı
Teknolojide ABD'ye açıldılar
ABD'ye açıldılar

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf için kolaylık talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarımız için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanmasını istiyoruz"

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf için kolaylık talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanmasını istediklerini belirtti.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, prim borcu bulunduğu için emekli olamayan esnafa kolaylık sağlanması gerektiğini ifade etti.
Bu durumdaki esnaf ve sanatkarlar için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:
"Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için bağlanacak emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza yeni bir hak tanınmalı. Yeni anlaşma ile esnafa kredi imkanı verilirken sicil engeli de olmamalı. Krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için bankanın herhangi bir riski olmayacaktır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESKBendevi Palandöken
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5