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"Problemlerin çözümü için her türlü desteği vermeye hazırız"

- TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ekonomideki sıkıntıların aşılması için topyekun mücadele veriyoruz. Bu durumu taraflarla da paylaştık

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ERZURUM (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomideki sıkıntıların aşılması için topyekun mücadele veriyoruz. Bu durumu taraflarla da paylaştık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Üyeleri ile Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının başkan ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kars Ticaret ve Sanayi Odasındaki "Bölge Oda ve Borsa Başkanları Toplantısı"na hava muhalefeti nedeniyle katılamadığını belirterek, bu sebeple Erzurum'daki oda ve borsa üyeleriyle bir araya geldiğini söyledi.

İş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde karşılıklı diyaloğun ve istişarenin önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, ETSO yönetimine görevinde başarı dileyerek, ETSO'nun TOBB nezdinde akredite oda olarak üyelerine hizmet verdiğini aktardı.

Hisarcıklıoğlu, ağustos ayından bu yana ekonomide yaşanan sıkıntılarla ilgili 365 oda ve borsadan kendilerine iletilenleri rapor haline getirdiklerini belirterek, "Hazırlanan bu raporu başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanı, Sanayi Bakanı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na ilettik ve hepsinin takibini yaptık. Bazıları çözüldü bir kısmının da çözülmesi için çaba gösteriyoruz. Firmalarımızın, özel sektörün sıkıntılarının çözümü için üçüncü nefes kredisini başlattık. Bu kredinin kullandırılması aşamasında yaşanan problemlerin çözümü için de her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Söz konusu sıkıntıların aşılacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, 25 yılda ülkede yaşanan büyük sıkıntıların hepsinin gelip geçtiğini ifade etti

Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olup, birbirimize sımsıkı sarılacağız. Ekonomideki sıkıntıların aşılması için topyekun mücadele veriyoruz. Bu durumu taraflarla da paylaştık. 15 gün içinde Erzurum'da 12 bankanın genel müdürü ve bölgenin bütün tüccar ve sanayicilerinin katılımıyla düzenlenecek olan toplantıda iş dünyasının finansal anlamda yaşadığı sorunlara çözüm arayacağız."

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de ekonomideki sıkıntıların aşılması ve istikrarın sağlanması için reel sektör olarak her türlü fedakarlığa katlandıklarını ve esnaftan tüccarına bütün ticaret erbabının devletin her çabasına omuz verdiğini kaydetti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral da Hisarcıklıoğlu'nu ETSO'da görmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yücelik, Hisarcıklıoğlu ve misafirlerine Erzurum'a özgü gümüş işlemeli Oltu taşı tespih hediye etti.

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ErzurumErzurum Ticaret Ve Sanayi OdasıTOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat HisarcıklıoğluToplantı
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