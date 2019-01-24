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"Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" dolayısıyla iş birliği protokolü

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleştirilecek tanıtım ve etkinlikler için TCDD, İBTAV ve Kırıkkale Üniversitesi iş birliği yapacak

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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleştirilecek tanıtım ve etkinlikler için TCDD Genel Müdürlüğü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle bu yılın "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiği hatırlatıldı.

İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan ve geçen yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Sezgin ile ilgili tanıtım ve etkinliklerde iş birliği yapılması amacıyla TCDD Genel Müdürlüğü, İBTAV ve Kırıkkale Üniversitesi arasında protokol imzalandığı belirtildi.

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, törende yaptığı konuşmada, kendisini İslam'a, tarihe ve İslam kültürüne adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hizmetlerinin, faaliyetlerin tanıtılması ve topluma anlatılması bağlamında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Apaydın, gerek gar ve istasyonlarda gerekse yüksek hızlı trenlerde yolculara, vakfın ve üniversitenin hazırladığı materyalleri dağıtacaklarını ve bilgilendirme etkinlikleri yapacaklarını ifade etti.

İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya da geçen yıl vefat eden Sezgin'in İslamiyet'in batıya medeniyeti götürdüğünü ispat eden, dünyanın önde gelen bilim adamlarından biri olduğunu vurguladı.

Çetinkaya, protokol kapsamında yapılacak etkinliklerde kendilerine yardımcı olacakları için TCDD'ye teşekkür etti.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ersan Aslan da kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğini artırdıklarını belirterek, etkinlik sayısının protokol kapsamındakilerin de eklenmesiyle 600 olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Apaydın, Çetinkaya ve Aslan, iş birliği protokolünü imzaladı.

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İBTAVKırıkkale ÜniversitesiProf. Dr. Fuat Sezgin Yılı"TCDD Genel Müdürlüğü
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