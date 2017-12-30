Promosyon sektöründe yılbaşı bereketi

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Yılbaşı öncesi promosyon sektöründe satışlar yarı yarıya artarken siparişleri yetiştirmek için fazla mesai yapılıyor.

Asya Promosyon Yönetim Kurulu Başkanı Alişen Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı dolayısıyla promosyon ürünlere talebin yüzde 50 arttığını söyledi.

Promosyon için yüzlerce çeşit ürün bulunduğunu ve birçoğunun yılbaşında tercih edildiğini belirten Koç, bunların arasında takvim, ajanda, kalem, saat, USB bellek ve "powerbank" gibi farklı kategorilerdeki ürünlerin yer aldığını dile getirdi.

Koç, son yıllarda teknolojiye dayalı ürünlerin tercih edildiğine dikkati çekerek, "Promosyonlar arasına maliyeti yüksek, kullananın firmaya bağlılık kazanacağı, insanların daha çok günlük hayatında kullandığı ve elde ettiğinde mutlu olacağı ürünler girdi." dedi.

Koç, yılbaşılarında mevsimin kış olması dolayısıyla şemsiye çeşitleri, polar yelekler ve berelerin revaçtaki promosyon ürünleri arasında bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yılbaşında, 12 ayın son üç ayında, 9 aydan daha fazla ciro yaptıklarını ve satışların yarı yarıya arttığını anlatan Koç, yıllardır bu geleneğin değişmediğini ve özellikle teknolojik ürünlerin promosyonlar arasına girmesiyle cirolarının yükseldiğini ifade etti.

Tercih edilen ürünlerin fiyat aralığının 25 kuruşla bin 500 lira arasında değiştiğini kaydeden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden eylülde yoğunluk başlardı, ekimde bu, zirve yapardı. Ocak ortasına kadar sürekli mesai yapıyorduk. Artık makineleşerek, az elemanla, az mesaiyle bu yoğunluğu geçiriyoruz. Yılbaşı yoğunluğu son bir aya sıkışıyor. Talep arzı doğuruyor. Müşterilerin talepleri doğrultusunda bir ay kullanmak üzere ek makine almak zorunda kalıyorsunuz. Biz de ona göre kendimizi hazırlıyoruz."

Koç, piyasanın kullanılan ürün ve fiyatlara göre şekillendiğine işaret ederek, bazı ürünlere uygulanan vergiler nedeniyle fiyat artışı olduğunu ve bunun da müşterilerin talebini etkilediğini dile getirdi.

Yıl sonundaki talebi karşılamak için stok yaptıklarını vurgulayan Koç, "Bir yıl boyunca ürünleri ithal edip stokluyoruz. Stokunuz olmazsa yıl sonu talebini karşılayamıyorsunuz. 10 ay boyunca stok için çalışıyoruz. Son 2 ayda da ürünleri talebe göre hazırlayıp satıyoruz." diye konuştu.

- 9 milyar liralık pazar

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler de promosyon sektörünün yılın son dört ayında mesai yaparak siparişleri yetiştirme gayreti içinde olduğunu söyledi.

Bireylerin günlük hayatlarında kullanabilecekleri birçok ürünün bu dönemde promosyonlar arasında yer aldığını kaydeden Güler, "Yıllık 20 milyar liralık payı olan sektörümüzün yılbaşı promosyonlarına ayrılan takribi tutarı 9 milyar liradır. 2023 hedeflerine ulaşma gayreti içinde olan sektörümüzün yılın son 4 ayındaki gayretlerinin 12 aya yayılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.