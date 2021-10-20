Propolisin doktoru oldu

Arıcılıkta yeni ürünleri, ihracatta artışına yaptığı katkı ile son dönemin dikkat çeken iş insanı ve Bee’o’nun kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı bilimsel anlamda da önemli bir başarıya imza attı. Arı ürünleri arasında Anadolu Propolis’i markasını sokarak Türkiye’de bir ilke imza atan Aslı Elif Tanuğur Samancı ünvanlarına bir yenisini daha ekledi.

Bee’o Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı çalışmalarını tamamlayarak doktor ünvanına layık görüldü. Düzce Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde gerçekleştirdiği bal arısı zehri, arı sütü, propolis ve ham balda krem formülasyonları geliştirme üzerine yaptığı tez çalışmasını başarıyla tamamlayarak doktor olan Samancı mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

“Bu mutlu anımı benimle paylaşan başta eşim ve ekibim olmak üzere hocalarım ve sayın hocam Doçent Doktor Meral Kekeçoğlu’na teşekkürü borç bilirim.”

Yurtiçi ve Yurtdışı bir çok kurum ve kuruluşta görev alarak propolis ve arı ürünleri konusundaki başarılı çalışmaları literatürlere giren Samancı böylece artık propolisin doktoru olarak anılacak.

KİMDİR

Bir süre önce Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı olan Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, kendi oğlunun bağışıklık problemini propolis ile çözerek ürettiği ürün ile girişimciliğe adım atmıştı.

Oğlu için 6 ay kendi ürettiği propolis özütü ve arı sütünü kullandıktan sonra oğlunda ne ateş ne alerji kalmıştı ve bağışıklığı da artmıştı. Bu şifayı görünce tüm annelere ulaştırma hayaliyle yola çıktı.

Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek adına eşi Ziraat Yüksek Mühendisi, Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Gıda Mühendisi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle firmasını 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurdu.

Samancı, bu Ar-Ge projesiyle, kovandan elde edildiği ham haliyle tüketilemeyen propolisi özütleyerek insan tüketimine uygun hale getirdi.

Yaptığı inovatif çalışmalar ve geliştirdiği ürünlerle, ulusal ve uluslararası arenada toplam 30’a yakın farklı alanda ödüle layık görüldü.

Şu anda propolis, arı sütü, bal, polen ve arı ürünleri içeren yüzde 100 doğal ve sağlıklı sürülebilir karışımlar üretiyor ve geliştirdiği propolisi, inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyor. Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs ve Suudi Arabistan’a ihraç ederek Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca, Türkiye’de ilk defa hayata geçirdiği “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle sürdürülebilir arı ürünleri üretimi gerçekleştiren Samancı, bu model ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretimi sağlıyor.