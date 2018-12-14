banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Diane Arcas
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

PSA Grubu, Autobest 2019 ödülünün sahibi oldu

- 31 Avrupa ülkesinden 31 gazetecinin oluşturduğu jüri tarafından verilen 2019 Autobest (Avrupa'nın Alıma En Değer Otomobili) ödüllerini, Yeni Peugeot Rifter, Opel Combo Life ve Citroen Berlingo kazandı

PSA Grubu, Autobest 2019 ödülünün sahibi oldu
banner17

İSTANBUL (AA) - PSA Grubu'nun yeni nesil LAV (Leisure Activity Vehicle) aracı, Autobest 2019 (Avrupa'nın Alıma En Değer Otomobili) ödülünün sahibi oldu.

Peugeot tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oluşturduğu jüri tarafından verilen bu prestijli ödülü, 2019'da Yeni Peugeot Rifter, Opel Combo Life ve Citroen Berlingo'nun kazandığı bildirildi.

PSA Grubu'nun Avrupa'da 20 yılı aşkın süredir (LAV) segmentinin öncüsü olduğu belirtilen açıklamada, ödüle ilişkin, "PSA Grubu'nun araçların tasarım aşamasından itibaren müşterilerinin beklentilerini dikkate alarak oluşturduğu temel model stratejisini tanıyan bir ödül." ifadesine yer verildi.

Açıklamada konuya ilişkin ifadeleri yer alan PSA Grubu’nun Programlar ve Stratejiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Olivier Bourges, "Bu ödül, ekip çalışmalarını ödüllendiriyor ve müşterilerimize özgü en iyi teklifi sunmayı, markalarımızı farklılaştırmayı ve yatırımlarımızın verimliliğini ve özel kaynaklarımızı artırmayı hedefleyerek oluşturduğumuz Temel Model Stratejimizle yaptığımız geliştirme seçimlerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Autobest'in kurucusu ve başkanı Dan Vardie ise, PSA Grubu'nun üçlüsünün bu yeni platformdaki zaferini hak ettiğini bildirdi.

Vardie, "İki uluslararası jüriyi araba ve LCV perspektiflerinden ikna eden ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda en çok satanlardan biri olacak bir platform. Tarihimizde ilk defa birden fazla kazananımız oluyor. Autobest jürisinin bu gövde tasarımını Avrupa'nın Alıma En Değer Otomobili olarak seçmesinden kişisel olarak mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Autobest 2019PSA Grubu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1