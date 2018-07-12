PSA Grubu, ilk yarı yılda global satışlarını yüzde 38,1 artırdı

İSTANBUL (AA) - Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel ve Vauxhall markalarını bünyesinde barındıran PSA Grubu, 2018'in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla tüm dünyada yüzde 38,1 artışla 2 milyon 180 bin araç satarak yeni bir rekora imza attı.

PSA Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında tüm dünyada gerçekleştirdiği 2 milyon 180 bin araçla yeni bir rekora imza atan grubun satışları, 2017'nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 38,1 arttı.

Bünyesindeki Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel ve Vauxhall markaları tarafından satışa sunulan 13 yeni model PSA Grubu’nun SUV pazarına yönelik hamlesini yansıtırken, aynı zamanda grubun 2018 yılının ilk yarısındaki satışlarına ivme kazandırdı.

609 bin 300'ün üzerinde SUV satışı, grubun toplam satışlarının yaklaşık yüzde 28’ini oluşturuyor. PSA Grubu, SUV satışlarındaki performansıyla mayıs ayı sonunda yüzde 16,9 pay ile Avrupa pazarında segmentinde ikinci ve B-SUV segmentinde birinci oldu.





- Grup markaları SUV'la öne çıkıyor





Avrupa SUV pazarının lider markası olan Peugeot, 2018’in ilk yarısında yüzde 26 artışla dünya çapında 339 bin 200’den fazla SUV satışı gerçekleştirdi. SUV pazarındaki ivmesini sürdüren marka, yüzde 37 artışla 144 bin Peugeot 3008 SUV ve 58 bin 900 yeni Peugeot 5008 SUV satışı yaptı.

Grubun SUV hamlesinin diğer parçasını oluşturan Citroen markasının SUV hamlesi çerçevesinde geçen sonbahar itibarıyla Avrupa pazarında satışa sunulan C3 Aircross ve Çin’de satışa sunulan C5 Aircross modelleri 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık 80 binlik satış performansına imza atarken, bu modeller lanse edildikleri günden bu yana toplam 135 bin satışa ulaştı. Yılın ikinci yarısında C4 Aircross modelinin Çin’de ve C5 Aircross modelinin Avrupa’da satışa sunulmasıyla markanın SUV satışları ivme kazanmaya devam edecek.



İkinci nesil DS modellerinin ilk temsilcisi olan ve global olarak Şubat 2018’de satışa sunulan DS 7 Crossback, markanın büyüme stratejisinde önemli bir rol üstleniyor. Her 3 DS Automobiles müşterisinden 2'si ürün gamının tepe noktasını oluşturan DS 7 Crossback modelini, her 2 müşteriden 1'i de Seviye 2 otonom sürüş özelliğine giden yolda önemli bir adım olan DS Connected Pilot opsiyonunu tercih etti.

Grup bünyesindeki diğer markalar gibi Opel ve Vauxhall markaları da Crossland X, Mokka X, ve Grandland X modellerinden oluşan X ailesi ile ciddi bir SUV hamlesi yapıyor. Her iki marka 2018 yılının ilk yarısında toplamda 167 bin 200 adet SUV satışı gerçekleştirdi.





- Hafif ticari araç hamlesi sürüyor





PSA Grubu 289 bin 500 adetle yüzde 32,8 büyüdüğü hafif ticari araç (LCV) pazarında yeni bir rekora imza attı. 2016 yılında kompakt van araçlarını yenileyen grup, yılın ikinci yarısında Peugeot Partner, Citroen Berlingo Van ve Opel/Vauxhall Combo olmak üzere yeni nesil B-LCV ürün ailesini lanse ederek hafif ticari araç pazarındaki büyümesini sürdürecek.

Avrupa pazarında her 4 satıştan 1'ine imza atan PSA Grubu mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 35,2 pay ile B-LCV ve yüzde 26,2 pay ile orta boy van segmentinin lideri konumunda bulunuyor.



Grubun hafif ticari araç hamlesi Avrupa dışında da devam ediyor. Avrasya pazarında yılın ilk yarısında yerel olarak üretilmeye başlanan Peugeot Expert ve Citroen Jumpy de dahil olmak üzere satışlar yüzde 9 artarken Latin Amerika pazarında güncellenen ürün ve hizmetlerinde katkısıyla yüzde 27,8’lik büyüme gerçekleşti.





- Bölgelere göre performans





PSA Grubu'nun Avrupa satışları yüzde 5 artışla 1 milyon 675 bin 700 olarak gerçekleşirken, bunun 550 bin 900'ü Opel ve Vauxhall markalarından geldi. Grubun pazar payı yüzde 6 artarak yüzde 17,2’ye ulaştı.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin değişen ortamı nedeniyle İran'da üretilen araç satışlarının 1 Mayıs'tan bu yana global satışlara dahil edilmemesi nedeniyle grubun satışları yüzde 18,6 azalarak 226 bin 100 olarak gerçekleşti. Peugeot markasının Tunus, Türkiye ve Mısır satışları artmaya devam ediyor.

Grup, Çin ve Güney Doğu bölgesinde yüzde 6,9 artışla 163 bin araç satan grup, satış adetlerini toparlamaya devam etti. Satışlarını yüzde 50,5 oranında arttıran Citroen, sedan modellerinin ve eylül ayında yerel olarak lanse edilen C5 Aircross SUV modelinin de ivmesi ile grubun toparlanma sürecindeki öncüsü oldu.



PSA Grubu Latin Amerika pazarında yüzde 1,7 artışla 98 bin adet satış gerçekleştirirken yüzde 3,9’luk pazar payını korudu. Büyüme, grubun en güçlü olduğu Arjantin pazarındaki yüzde 18’lik keskin düşüşe rağmen gerçekleşti.



Hindistan-Pasifik bölgesine bakıldığında satışlar Japonya’da yüzde 25 ve Güney Kore’de yüzde 18 artarken, Avustralya ve Yeni Zelanda yeniden canlanma gösterdi. Peugeot 3008 ve 5008 tüm bölgede başarılı olurken Citroen C3 özellikle Japonya pazarında başarılı oldu.

Grup, Avrasya bölgesinin iki önemli pazarına ağırlık veren Rusya ve Ukrayna pazarlarında toplam 7 bin 700 adet araç satışı gerçekleştirdi.





- Marka CEO'larının değerlendirmeleri





Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Philippe Imparato, açıklamadaki değerlendirmesinde, "2018 yılının ilk yarısındaki rakamlar Peugeot markasının SUV pazarındaki hamlesini yansıtıyor. Tüm dünyada 339 bin 200 adet satan marka, Avrupa SUV pazarının ilk sırasında yer alıyor. Yeni Peugeot 508 ve yeni Peugeot Rifter modellerinin de devreye alınmasıyla yılın ikinci yarısında satışlardaki ivme daha da artacak.” ifadelerini kullandı.



Citroen CEO’su Linda Jackson ise şunları kaydetti:

“Citron sergilemiş olduğu performansla yılın ilk yarısında yüzde 9 büyüme kaydetti. Avrupa’da gerek binek otomobillerde, gerekse de hafif ticari araç pazarında son 7 yılın en yüksek performansına ulaşan markamız Çin pazarında da önemli bir performans kaydetti. Söz konusu performanslarda C3, C4 Cactus ve C3 Aircross SUV (Avrupa) ve C5 Aircross (Çin) gibi yeni modellerimizin payı büyük. Bu trend yılın ikinci yarısında yeni Berlingo ve C4 Aircross SUV (Çin) ve C5 Aircross (Avrupa) olmak üzere yeni modellerle devam edecek.”



DS Automobiles CEO’su Yves Bonnefont ise “2018 yılının ilk yarısındaki ciddi büyüme, DS markasının yeniden lanse edilmesini yansıtıyor. İkinci nesil DS modellerinin ilki olan DS 7 CROSSBACK marka için büyük öneme sahipken, markamızın satış noktası ağını genişletme çabaları da devam ediyor.” yorumunu yaptı.



Opel/Vauxhall CEO’su Michael Lohscheller de “Hiç olmadığı kadar popüler bir ürün gamına sahibiz. Özellikle X ailesi otomobillerimiz tüketici tarafından çok seviliyor ve sınıfının en rekabetçi aracı olarak öne çıkıyor. Yeni Combo ve binek versiyonu Combo Life geniş iç mekanı kadar teknolojileriyle de B-Van segmentine tamamen yeni bir soluk getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

