PTT'den “FIFA Dünya Kupası Rusya 2018“ konulu anma pulu - PTT AŞ tarafından "FIFA Dünya Kupası Rusya 2018" konulu anma pulu yarın satışa sunulacak.

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "FIFA Dünya Kupası Rusya 2018" konulu anma pulu yarın satışa sunulacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın resmi işaret, logo ve maskot görsellerine yer verilen anma pulu, bu yıl 21'incisi düzenlenen Dünya Kupası'nın başlayacağı 14 Haziran'da tedavüle çıkarılacak.

İkisi 2'şer lira, ikisi 4'er lira bedelli dört değerli anma pulu ile söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Ankara Ulus PTT Merkez Müdürlüğünde "FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 14.06.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.