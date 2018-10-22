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"PTT dünya markası oluyor"

- PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: - "Yerli ve milli kuruluşumuz PTT, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temelli atılımlarla büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor"

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ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "Yerli ve milli kuruluşumuz PTT, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temelli atılımlarla büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor." ifadesini kullandı.

Bozgeyik, PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 23 Ekim 1840'ta posta hizmetlerini yürütmek üzere temelleri atılan kurumun yurt içinde ve yurt dışında başarılara imza attığını belirtti.

Teknolojik gelişmeleri, ürün ve hizmetlere başarıyla yansıttıklarını kaydeden Bozgeyik, "Şirketimiz, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, insanımızın refah ve mutluluğunu artırma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerli ve milli kuruluşumuz PTT, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temelli atılımlarla büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bozgeyik, değişim ve dönüşüm sürecinin, meyvelerini verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı unvanıyla sektörümüzde güçlü bir konumda bulunmamız, postanın geleceğini şekillendirecek kritik kararların alınmasında etkin rol oynamamız bizler için övünç vesilesidir. Kurumumuzun geldiği noktada emeği ve katkısı bulunan herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şanlı tarihi boyunca PTT'ye hizmet etmiş büyüklerimizden ve kardeşlerimizden devraldığımız bayrağı layıkıyla dalgalandırabilmek için azim, şevk ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz."

- Özel etkinlikler

PTT'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında 23-25 Ekim'de Ankara ve İstanbul'da pul sergileri düzenlenecek. Sergi alanlarında "PTT’nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi 23-25.10.2018 ANKARA" ve "PTT’nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi 23-25.10.2018 İSTANBUL" ibareli özel tarih damgaları kullandırılacak.

Söz konusu özel tarih damgalı zarflar 3 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresi, filateli cep uygulaması ve sergi alanlarında satışa sunulacak.

Kutlamalar çerçevesinde genel müdürlük ve başmüdürlük binaları süslenirken, başmüdürlüklerce 1. ve 2. sınıf merkezlerde 23 Ekim'de 178'inci müşteriye filatelik ürün armağan edilecek. PTT personeli arasında düzenlenen Geleneksel 10. Hikaye, Şiir ve Fıkra Yarışması'nın ödülleri sahiplerine sunulacak.

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178. Kuruluş Yıl DönümüKenan BozgeyikPTT
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