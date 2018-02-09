PTT dünyanın 7'nci büyük lojistik şirketi

SAMSUN (AA) - PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "PTT, dünyada 2017 yılı sonu itibarıyla posta teşkilatları içinde 7'nci sıraya yükselmiş lojistik şirkettir." dedi.

Bozgeyik, Samsun'daki bir otelde düzenlenen 2018 Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı'nda, PTT'nin Türkiye'nin istihdamına katkıda bulunduğunu söyledi.

Milletin koşulsuz yanında olduklarına işaret eden Bozgeyik, "Devletinin ve milletinin yanında olan bu kuruluş, her zaman devletinden ve milletinden en büyük desteği görmüştür. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız ve Bakanımızın gayret ve destekleri, onların koymuş oldukları hedefler doğrultusunda yürüyen, dünya markası olma yolunda emin adımlar atmış, hedeflerini tek tek kusursuz şekilde gerçekleştirerek dev bir şirket var." ifadelerini kullandı.

Göreve 2 yıl önce geldiğini, hedefinin PTT'yi dünya markası yapmak olduğunu aktaran Bozgeyik, şöyle devam etti:

"Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Bakanımızın bize koyduğu hedef oydu. Bunun için her türlü malzeme de vardı, her türlü tecrübe de vardı, her türlü birim de vardı. Bu ülkenin nereden nereye geldiğini herkes biliyor. Daha önce insanlar mahallede bulunan bir telefon ile görüşmelerini yapmaya çalışıyordu. Şimdi ne oldu? Sayın Başbakanımız bu haftaki Bakanlar Kurulu'nda 2. Ordu Komutanımız ile kahramanca savaşan, bu ülkenin toprağına taşına sahip çıkan ve insanının burnu kanamasın diye mücadele eden askerlerimizle görüntülü şekilde görüştü. Yani Başbakanımız PTT'nin kendi mühendislerinin yaptığı milli projeyi, PTT'nin haberleşme ile ilgili gerçekleştirdiği projenin açılış ve lansmanını yapmış oldu. Bu gurur, bu ülkenin gururudur."

- "Dünyada posta birliğine yön veren bir kuruluş var"

PTT'nin sadece mektup götüren kuruluş olmaktan çıktığına dikkati çeken Bozgeyik, bankacılık, posta ve kargo faaliyetleri, lojistik hizmetleri yaptıklarını anlattı.

"PTT büyük bir holding olma yolunda emin adımlarla yürüyor." diyen Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"e-ticaret yapıyoruz. 250'nin üzerindeki iş ve işlemleri gerçekleştiren bir posta teşkilatımız var. Uluslararası arenada Türkiye ve dünyayı temsil eden Dünya Posta Birliği Başkanlığını yürüten teşkilat var. Burada uluslararası çalışmaları yönlendiren ve dünyada posta birliğine yön veren bir kuruluş var. Son iki yıldır yapmış olduğu hamlelerle işletmeler kuran, dünyanın bir ilkini gerçekleştirip Dünya Posta Katılım Bankasını kurmaya çalışan, sigorta alanında dünyanın en büyük şirketleri ile iş birliği yaparak sigortacılık alanına giren, teknoloji alanına giren ve işletmelerini kuran holding yapısını kuran güçlü bir yapıya dönüştü."

Bozgeyik, PTT'nin her yıl büyümeye devam ettiğinin altını çizerek, "2016 yılını kar ile kapatan, 2017 yılını daha büyük kar ile kapatan, her yıl postacılık alanındaki karımızı yüzde 50 artırıp bankacılık alanında en az o kadar kar eden, e-ticarette yüzde 300 büyüyen, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şirket olduk. Bu şirket milletimizin eseri. Gece gündüz çalışan 40 bin kişilik ordu olan bir şirket. PTT, dünyada 2017 yılı sonu itibarıyla posta teşkilatları içinde 7'nci sıraya yükselmiş lojistik şirkettir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile PTT bölge müdürleri katıldı.



