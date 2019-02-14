PTT, internetten 8 çeşit sebze satışına başladı - PTT AŞ: - "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamadan sonra PTT AŞ güvencesiyle 8 çeşit sebze için vatandaşlara ürün teminine başlandı" - "İlk olarak Ankara'da başlatılan satışlar, İstanbul ve diğer illerde yaygınlaştırılacak"

14 Şubat 2019 Perşembe 16:14