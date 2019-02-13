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PTT internetten tanzim satışa başladı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Tanzim satışlarını, Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz" - "Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz"

PTT internetten tanzim satışa başladı
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ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Tanzim satışlarını, Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Turhan, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki ciddi oranda yükselişe dikkati çeken Turhan, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulamaya konulan tanzim satışlarını, Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PTT'nin internet adresindeki yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satıldığı bilgisini paylaşan Turhan, tüm ürünlerin PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını duyurdu.

Turhan, Milli Pazaryeri Platformu olarak vatandaşların tanzim noktalarında sıra beklememeleri, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda alabilmeleri için sorumluluk üstlendiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz."


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