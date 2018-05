ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT tarafından geliştirilen PTT Messenger'ın testlerinin başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Biz yol alırken birileri 'PTT 15 yıl önceki gibi davransın, küçülsün, yok olsun' istiyorlar. Kusura bakmasınlar, biz, onlara ayak uydursaydık, onlar gibi düşünseydik, davransaydık bugün her alanda 3-4 kat büyüyen bir Türkiye'den bahsedemezdik." dedi.

Bakan Arslan, PTT ve Türk Telekom Vakfı 24. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukları yetiştirmede gecesini gündüzüne katan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

PTT'nin 15 yıl öncesinde devletin sırtında kambur olduğunu ifade eden Arslan, bugün kurumun borcunun değil, kendisinin büyüdüğünü söyledi.

Arslan, PTT'nin eski hantal yapısına dönmesini isteyenlerin bulunduğunu, anonim şirket olmanın verdiği avantajla kurumun büyük düşündüğünü ve yol aldığını bildirdi.

PTT Messenger yazılımının kendi bakanlığı, diğer bakanlıklar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, TAI gibi birçok kuruluş tarafından yapılan testlerinin başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Onlar 'Biz de bunu kullanacağız.' dedi ama birileri bunu anlamıyor. Birileri, 'PTT'nin ne işi var da PTT Messenger'a girdi, PTT'nin ne işi var yazılım yapıyor, PTT'nin ne işi var 'Ben dünya devleriyle yarışacağım.' diyor. Bizim hedeflerimiz var, biz büyüyen, gelişen ve ülkemizi geleceğe taşıyan bir PTT'den bahsediyoruz. Bundan bahsediyorsak da bunun gereğini yapacağız. Bunun gereğini yaparken de uluslararası kurallara uyarak, Sayıştay ve bakanlık denetimlerini önceleyerek, daha da önemlisi 'Dünya devi olacağız.' diyorsak, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırıyoruz ki vatandaşın da bizi gıptayla izleyenlerin de aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Biz yol alırken, birileri bizi anlamadığı için, birileri son 15 yılda PTT'nin değişimini kavrayamadığı için 'Kurum 15 yıl önceki gibi davransın, küçülsün, yok olsun, Hazinenin omuzlarında yük olsun' istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Biz, onlara ayak uydursaydık, onlar gibi düşünseydik, davransaydık bugün her alanda 3-4 kat büyüyen bir Türkiye'den bahsedemezdik."

Kurumu büyütecek, ülkeyi geleceğe taşıyacak önerileri başlarının üstünde kabul ettiklerini dile getiren Arslan, her öneriye saygılarının olduğunu ama çelme takmak isteyenlere ve iftira atanlara, kendilerini yollarından alıkoymak isteyenlere taviz vermediklerini ve vermeyeceklerini bildirdi.

- "Hizmet kalitesini yukarılara taşıma zorunluluğumuz var"

Arslan, PTT'nin bugün güçlü kurumsal yapısıyla posta, kargo-lojistik, elektronik ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıran işlemler yaptığına işaret ederek, şirketin 4 bin 870 iş yeri ve 41 bin 742 çalışanla hizmet verdiğini söyledi.



PTT'nin 15 sene önce 7 ayrı kuruma 11 işlem yaparken, bugün 428 kurum ve kuruluşun 578 ayrı işleminin yapılmaya başladığını vurgulayan Arslan, bunları yaparken kimin ayağına basıldığına bakmadan, ülke insanına ve geleceğine hizmet etmeye devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arslan, vatandaşın işinin yapılmasının, kamu hizmetlerinin eşit ve eksiksiz görülmesinin devlet olarak görevleri olduğunu, bunları yaparken hizmet kalitesini yukarılara taşımak gibi bir zorunluluğun bulunduğunu anlattı.

Ramazan ayı dolayısıyla bazen fiziki yorgunlukların olabileceğine değinen Arslan, bu ayda vatandaşlara hizmet verirken daha hassas davranılmasını istedi.

Arslan, Türkiye'nin gündeminin yoğunluğuna dikkati çekerek, 24 Haziran'da Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını bildirdi.

- "Oy pusulaları PTT tarafından taşınacak"

Söz konusu seçim dolayısıyla PTT'ye önemli görevler düştüğünü belirten Arslan, Yüksek Seçim Kurulu ile yapılan anlaşma gereği oy pusulalarının il ve ilçelere götürülmesi görevinin mesai arkadaşlarına verildiğini hatırlattı.

Arslan, PTT mensuplarının görevlerinin kutsallığını bildiğini vurgulayarak, "PTT'miz kritik bir görev ifa diyor. Bu görevi ifa ederken de oy sandıklarının ve pusulalarının sevkinde hiçbir aksaklık yaşanmaması, mahalline zamanında gitmesi adına hassasiyetinizi biliyorum ama bir kere daha bu konuda gerekli gayretin gösterilmesi konusunda mesai arkadaşlarımızı uyarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim çalışmalarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Arslan, bakanlık olarak seçimlerde ulaşım, erişim ve bilgi işlemle ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm kurum ve kuruluşları ile muhatapları olan özel sektör kuruluşları da uyardıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını, almaya devam edeceklerini söyledi.

Arslan, insanların iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması, sandıktan çıkacak sonuçla ülkenin geleceğe taşınması sorumluluklarının bulunduğuna işaret ederek, bu konuda verdikleri önem çerçevesinde 7/24 teyakkuzda olduklarını kaydetti.

- "5 bin kişilik alım için sınav başvuruları yarın başlıyor"

Bakan Arslan, PTT'de istihdam edilecek 5 bin kişi için sınav başvurularını yarın almaya başlayacaklarını belirterek, "21 Mayıs son gün. Üniversitelerimizin yapacağı yazılı sınav sonucunda mülakatla gerekli test ve değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra bu arkadaşları bünyemize katacağız." dedi.