PTT'de 59 çeşit tahsilat yapılıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ'ye ait iş yerlerinde tahsilatı yapılabilen işlem çeşidi 59'a yükseldi. Aralarında trafik cezası, karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları, motorlu taşıtlar ve gelir vergileriyle HGS ödemelerinin de yapıldığı PTT iş yerlerinde, e-tahsilatla ödemeler online olarak sisteme işleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 178 yıllık köklü kuruluş PTT, çağın gerekleri ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda hizmetlerini geliştiriyor ve çeşitlendiriyor.



Kuruluş, yeni hayata geçirdiği imar barışı tahsilatı, yurt dışı çıkış harcı tahsilatı ve HGS Kurumsal ile hizmet verilen kurum sayısını 41'e, işlem sayısını 59'a yükseltti.



PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, imar barışına ilişkin tahsilat işlemlerine başlandı.

- e-Tahsilat ile ödemeler online sisteme işleniyor



PTT AŞ'nin son dönemde hayata geçirdiği e-tahsilat hizmetiyle aralarında trafik cezası, karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları, motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi, HGS ödemelerinin de bulunduğu 59 işlem şubelerden online yapılıyor. Söz konusu işlemle ödemeler anında sisteme yansıyor.

Yurt dışı harç pulu da e-tahsilat hizmetleri kapsamında PTT AŞ'den alınabiliyor. Pasaport harcı ve yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı PTT gişelerinden veya çevrimiçi olarak e-tahsilat menüsünden ödenebiliyor.



PTT AŞ'de HGS ile ilgili pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor. Araca yapıştırmak üzere etiket alınabiliyor, bakiye yüklenebiliyor, bakiye bilgisi sorgulanabiliyor, HGS ürünü iptali yapılabiliyor.



HGS Kurumsal'dan hizmet alan kurumlar, filosundaki araçların etiketlerini tek bir yerden kolayca yönetebiliyor ve takip edebiliyor. Bunun yanı sıra kurum, araçlarının HGS hesap hareketlerini ve geçiş ihlallerini raporlayabiliyor.