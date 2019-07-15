PTT'den "15 Temmuz" konulu özel gün zarfı ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "15 Temmuz" içerikli özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı tedavüle çıkarıldı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu gün zarfı ve...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10