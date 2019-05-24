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PTT'den "2019 Turistik Seri" konulu pullar

ANKARA (AA) - PTT AŞ, Şemsi Paşa Külliyesi, Manavgat Şelalesi ve Samsun görsellerine yer verilerek hazırlanan "2019 Turistik Seri" konulu 3 değerli sürekli posta pulunu ve ilk gün zarfını satışa sundu.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya...

PTT'den
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ANKARA (AA) - PTT AŞ, Şemsi Paşa Külliyesi, Manavgat Şelalesi ve Samsun görsellerine yer verilerek hazırlanan "2019 Turistik Seri" konulu 3 değerli sürekli posta pulunu ve ilk gün zarfını satışa sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "2019 Turistik Seri" konulu 3 değerli sürekli posta pulu, 2019 Pul Emisyon Programı kapsamında bugün tedavüle çıktı.

Posta pulunun yer aldığı portföy içinde "2019 Turistik Seri Konulu Sürekli Posta Pulları" 2, 4 ve 16,20 liraya, söz konusu pula ait ilk gün zarfı da 23,50 liraya PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Filatelik ürünlerin satışı dolayısıyla bugün boyunca PTT Pul Müzesi'nde "2019 Turistik Seri Konulu Sürekli Posta Pulları 24.05.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

- Samsun'a özel atıf

PTT AŞ'nin açıklamasında, serideki görsellerin bulunduğu yerlere ilişkin de şu bilgilere yer verildi:

Şemsi Paşa Külliyesi: Üsküdar'ın en güzel yerlerinden birinde denizin kıyıyla buluştuğu, insanların önünde balık tuttuğu, camisinde namaz kıldığı, kütüphanesinde kitap okuyup huzur bulduğu tarihin ve Mimar Sinan'ın bırakmış olduğu en güzel eserlerden birisidir.

Manavgat Şelalesi: Batı Toroslar'ın doğu yamaçlarından Sorgun bölgesindeki boğazdan Akdeniz'e karışan ve büyük yeraltı sularından beslenen 3 kilometre uzunluğundaki Manavgat Nehri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki falezlerden dökülen Manavgat Şelalesi'ni oluşturur.

Samsun: Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz, kara, hava, demir yolu ulaşım olanaklarıyla bölgenin turizm potansiyeli en yüksek kentlerinden biridir. Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak için Milli Mücadele günlerini hukuken, siyaseten ve fiilen 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelerek başlatmıştır.



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