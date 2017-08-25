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PTT'den 50. Balkan Yelken Şampiyonası için özel tarih damgası

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından 50. Balkan Yelken Şampiyonası dolayısıyla 5-10 Eylül'de özel tarih damgası kullandırılacak.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da 5-10 Eylül'de düzenlenecek 50. Balkan Yelken Şampiyonası etkinliğinde...

PTT'den 50. Balkan Yelken Şampiyonası için özel tarih damgası

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından 50. Balkan Yelken Şampiyonası dolayısıyla 5-10 Eylül'de özel tarih damgası kullandırılacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da 5-10 Eylül'de düzenlenecek 50. Balkan Yelken Şampiyonası etkinliğinde Türk filatelisine katkı sağlamak amacıyla Tekirdağ PTT Merkez Müdürlüğü'nde "50. Balkan Yelken Şampiyonası 05-10.09.2017 Tekirdağ" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.

Özel tarih damgalı zarflar 2,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
50. Balkan Yelken Şampiyonasıözel Tarih DamgasıPTT
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