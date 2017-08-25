PTT'den 50. Balkan Yelken Şampiyonası için özel tarih damgası

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından 50. Balkan Yelken Şampiyonası dolayısıyla 5-10 Eylül'de özel tarih damgası kullandırılacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da 5-10 Eylül'de düzenlenecek 50. Balkan Yelken Şampiyonası etkinliğinde Türk filatelisine katkı sağlamak amacıyla Tekirdağ PTT Merkez Müdürlüğü'nde "50. Balkan Yelken Şampiyonası 05-10.09.2017 Tekirdağ" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.
Özel tarih damgalı zarflar 2,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.