PTT'den 50. Balkan Yelken Şampiyonası için özel tarih damgası ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından 50. Balkan Yelken Şampiyonası dolayısıyla 5-10 Eylül'de özel tarih damgası kullandırılacak.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da 5-10 Eylül'de düzenlenecek 50. Balkan Yelken Şampiyonası etkinliğinde...

25 Ağustos 2017 Cuma 09:37