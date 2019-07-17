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PTT'den "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulu

- PTT AŞ, "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pullarını tedavüle çıkardı

PTT'den
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ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulları satışa sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuş, hayat ağacı, muska ve nazarlık, su yolu, akrep, çengel, göz ve pıtrak motiflerine yer verilerek hazırlanan 8 değerli "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulu bugün tedavüle çıkarıldı.

Posta pulunun yer aldığı portföy içinde "Anadolu Motifleri-2" konulu pulların, 10 kuruş ile 16,20 lira arasında değişen bedellerle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

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Anadolu Motifleri-2Posta PuluPTT AŞ
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