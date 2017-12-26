ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 98. Yılı" konulu özel gün zarfını yarın tedavüle sunacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamada, "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 98. Yılı" konulu özel gün zarfının yarın tedavüle çıkacağı belirtildi. Aynı tarihte, PTT Pul Müzesi'nde "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 98. Yılı 27.12.2017 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılacak.
Konuya ilişkin özel gün zarfları 3 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satılacak.