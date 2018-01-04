ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Baklagiller" konulu sürekli posta pullarını yarın tedavüle çıkaracak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın tedavüle sunulacak "Baklagiller" konulu sürekli posta pullarında barbunya, bakla, börülce, fasulye, mercimek ve nohut görsellerine yer verilecek.

Pullar, 20 kuruş, 2 lira, 3 lira, 4 lira, 6,50 lira ve 14 lira, söz konusu pullara ait ilk gün zarfı ise 31 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde "Baklagiller Konulu Sürekli Posta Pulları 05.01.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.