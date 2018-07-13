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PTT'den "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu pul

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu anma pulunu 15 Temmuz'da satışa sunacak.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, vatanını, değerlerini, istiklalini ve istikbalini korumak için canını ortaya koymaktan...

PTT'den

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu anma pulunu 15 Temmuz'da satışa sunacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, vatanını, değerlerini, istiklalini ve istikbalini korumak için canını ortaya koymaktan çekinmeyen Türk milletinin imza attığı 15 Temmuz 2016 Demokrasi Zaferi'nin işlendiği pullar tedavüle çıkarılacak.

15 Temmuz'dan itibaren 2 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 3 lira bedelli ilk gün zarfı ile içinde 2 lira bedelli seri numaralı anma bloğunun yer aldığı portföy 15 liraya PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "Ulus PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA" adresinde "Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15.07.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.




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Anma PuluDemokrasi Ve Milli Birlik GünüPTT
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