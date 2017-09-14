PTT'den "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulu ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulu yarın satışa sunulacak.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Pul Emisyon Programı'nda yer alan "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar"...

14 Eylül 2017 Perşembe 10:08