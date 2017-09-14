ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulu yarın satışa sunulacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Pul Emisyon Programı'nda yer alan "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulu yarın 3,7 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı 4,75 lira bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarılacak.
Ayrıca filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar 15.09.2017 MANİSA" ibareli ilk gün damgası Manisa PTT Merkez Müdürlüğünde kullandırılacak.