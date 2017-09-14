Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape riva Koza Holding Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

PTT'den "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulu yarın satışa sunulacak.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Pul Emisyon Programı'nda yer alan "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar"...

PTT'den

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulu yarın satışa sunulacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Pul Emisyon Programı'nda yer alan "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar" konulu anma pulu yarın 3,7 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı 4,75 lira bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarılacak.

Ayrıca filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar 15.09.2017 MANİSA" ibareli ilk gün damgası Manisa PTT Merkez Müdürlüğünde kullandırılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anma PuluPTT
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5