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PTT'den "Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü"ne özel sergi

- PTT AŞ tarafından, "Eskişehir’in Kurtuluşunun 95. Yılı Etkinlikleri" kapsamında, 11-15 Eylül tarihlerinde pul sergisi düzenlenecek

PTT'den

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından, "Eskişehir'in Kurtuluşunun 95. Yılı" etkinlikleri kapsamında, 11-15 Eylül tarihlerinde pul sergisi açılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sergi, Eskişehir 2 Eylül PTT Merkez Müdürlüğü Müşteri Holü'nde düzenlenecek.

Sergi alanında, "Eskişehir'in Kurtuluşunun 95. Yılı Pul Sergisi 11-15.09.2017 ESKİŞEHİR" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.

Söz konusu özel tarih damgalı zarflar 2,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Sergi, 11-15 Eylül tarihlerinde mesai saatlerinde görülebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirPTTPul Sergisi
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