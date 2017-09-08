ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından, "Eskişehir'in Kurtuluşunun 95. Yılı" etkinlikleri kapsamında, 11-15 Eylül tarihlerinde pul sergisi açılacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sergi, Eskişehir 2 Eylül PTT Merkez Müdürlüğü Müşteri Holü'nde düzenlenecek.
Sergi alanında, "Eskişehir'in Kurtuluşunun 95. Yılı Pul Sergisi 11-15.09.2017 ESKİŞEHİR" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.
Söz konusu özel tarih damgalı zarflar 2,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.
Sergi, 11-15 Eylül tarihlerinde mesai saatlerinde görülebilecek.