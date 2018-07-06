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PTT'den "Euromed (Akdeniz'deki Evler)" konulu pul

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Euromed (Akdeniz'deki Evler)" konulu anma pulunu 9 Temmuz'da satışa sunacak.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Euromed (Akdeniz’deki Evler)" anma pulunda zengin Akdeniz kültürünün evler...

PTT'den

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Euromed (Akdeniz'deki Evler)" konulu anma pulunu 9 Temmuz'da satışa sunacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Euromed (Akdeniz’deki Evler)" anma pulunda zengin Akdeniz kültürünün evler üzerindeki yansıması yer alacak.

Anma pulu, 9 Temmuz'dan itibaren 2 ve 4 lira, ilk gün zarfı da 7 lira bedelle PTT iş yerlerinde, "www.filateli.gov.tr" adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA" adresinde "Euromed (Akdeniz’deki Evler) 09.07.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

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Anma PuluEuromed (Akdeniz'deki Evler)PTT AŞ
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