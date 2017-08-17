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PTT'den hacı adaylarına kargo hizmeti

ANKARA (AA) - PTT AŞ'de hac ibadetini yerine getiren vatadaşlara yönelik kargo kabul işlemlerinin başladığı bildirildi.PTT AŞ'den yapılan açıklamada, hac ibadetini yerine getiren vatandaşlara kargo kolaylığı sağlandığı bildirilerek,...

PTT'den hacı adaylarına kargo hizmeti

ANKARA (AA) - PTT AŞ'de hac ibadetini yerine getiren vatadaşlara yönelik kargo kabul işlemlerinin başladığı bildirildi.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, hac ibadetini yerine getiren vatandaşlara kargo kolaylığı sağlandığı bildirilerek, hacı adaylarının Suudi Arabistan'dan satın aldıkları hurma ve hediyelik eşyaları PTT Kargo aracılığıyla güvenli bir şekilde Türkiye’deki adreslerine ulaştırabilecekleri ifade edildi.

Kargo hizmetinin, PTT AŞ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2008'de imzalanan "Hac ve Umre Yolcularının Eşyalarının Türkiye’ye Nakli, Gümrük İşlemleri ve PTT Eliyle Dağıtımına Dair Protokol" çerçevesinde gerçekleştirildiğinin anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşları yük taşıma külfetinden kurtararak ibadetlerini rahat ve huzur içinde yerine getirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan hizmet, 2008 ve 2009 yıllarında sadece hac döneminde sunulurken, 2010'dan bu yana hem hac zamanında hem de umre sırasında veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca, Suudi Arabistan'da kabul edilen gönderiler uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilerek PTT AŞ'ye teslim ediliyor ve bekletilmeksizin varış yerlerine ulaştırılıyor."

Bu hizmet çerçevesinde 2016'da umre ve hac döneminde 177 bin 314 adet ve 3 bin 764 ton kargonun kabul edildiği vurgulandı. Bu yıl umre döneminde 99 bin 406 adet ve 1988 ton, hizmetin uygulamaya girdiği 2008'den itibaren de toplam 1 milyon 192 bin 76 adet ve 26 bin 180 ton kargo kabulünün yapıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hac Dönemi KargoPTT AŞ
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