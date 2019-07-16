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PTT'den "Hayatın İçinde Atatürk" konulu pul

- PTT AŞ tarafından, Atatürk'ün günlük yaşamından görsellerle hazırlanan "Hayatın İçinde Atatürk" konulu 7 sürekli posta pulu ve ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı

PTT'den
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ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından, Atatürk'ün günlük yaşamından görsellerle hazırlanan "Hayatın İçinde Atatürk" konulu 7 sürekli posta pulu ve ilk gün zarfı tedavüle konuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi hayatının dışında, günlük yaşamındaki en doğal hallerine ait görsellerle "Hayatın İçinde Atatürk" konulu 7 değerli sürekli posta pulu hazırladı. Pullarla birlikte ilk gün zarfı bugün itibarıyla tedavüle çıkarıldı.

50 kuruşluğun yanı sıra 1, 1,20, 2,30, 4,60, 7,50 ve 16,20 lira bedelli pullar ile 35 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Hayatın İçinde Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları 16.07.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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