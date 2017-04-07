PTT'den HDP'li Demirtaş'ın gönderisine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kaybolduğu belirtilen gönderisinin 21 Aralık 2016'da Fransa'ya sevk edildiği, Fransa Posta İdaresi tarafından da 29 Aralık 2016'da tam ve sağlam olarak teslim alındığı belirtilerek, "Bu aşamadan sonra söz konusu gönderinin akıbetinin Fransa Posta İdaresince tespit edilemediği anlaşılmıştır. PTT AŞ, gönderinin Fransa'ya ulaştırılmasıyla ilgili yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş tarafından Fransa'ya gönderilmek üzere postaya verilen ED014314551TR barkod numaralı APG gönderisiyle ilgili kamuoyuna yansıyan haberlere dikkat çekildi.

Edirne PTT Merkezinden kabul edilen Türkiye çıkışlı, Fransa varışlı gönderinin 21 Aralık 2016'da 362 sayılı posta içinde bu ülkeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Gönderinin Fransa Posta İdaresi tarafından 29 Aralık 2016 tarihinde tam ve sağlam olarak teslim alındığı ancak bu aşamadan sonra akıbetinin Fransa Posta İdaresince tespit edilemediği anlaşılmıştır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, gönderinin akıbetinin tespiti amacıyla müracaat eden parti yetkililerine, 24 Ocak'ta şifahi olarak ayrıntılı bilgi verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Nihai olarak araştırma talebimize Fransa Posta İdaresinden 26 Ocak'ta alınan cevapta, gönderi akıbetinin idarelerince tespit edilemediğinin bildirilmesi ve kendi posta idareleri adına tazminat ödenmesinin istenmesi üzerine, mevzuat gereği Fransa Posta İdaresi adına tazminat ödenmek üzere yetki verildi. PTT AŞ, söz konusu gönderinin Fransa’ya ulaştırılmasıyla ilgili yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş, gönderinin akıbetiyle ilgili haberler üzerine de gerekli inceleme ve araştırmaları titizlikle yürütmüştür. PTT AŞ, aynı görev ve sorumluluk bilinciyle faaliyetlerine devam edecektir."

Muhabir: Arife Yıldız Ünal