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PTT'den Kurban Bayramı'na özel indirim

ANKARA (AA) - PTT, Kurban Bayramı dolayısıyla posta ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosuna 5-9 Ağustos arasında yüzde 25 indirim...

PTT'den Kurban Bayramı'na özel indirim
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ANKARA (AA) - PTT, Kurban Bayramı dolayısıyla posta ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosuna 5-9 Ağustos arasında yüzde 25 indirim yapacak.

Özel günlerde düzenlediği kampanyalarla müşterilerine ayrıcalıklar sunan PTT, tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve yaygınlaştırılmasını için de ülke genelinde kampanya düzenledi.

Bu kapsamda tasarlanan çeşitli görsellerden basılan tebrik kartları, PTT hizmet noktalarından müşterilere ücretsiz verilirken, yurt içi APS kurye ve posta gönderileri üzerinde kullanılmak üzere etiket basımı da gerçekleştirilecek.


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Anahtar Kelimeler:
APS Kurye Ve Posta KargosuKurban BayramıPTT
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