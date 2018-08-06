PTT'den Kurban Bayramı'na özel kampanya

ANKARA (AA) - PTT AŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla 14-20 Ağustos'ta postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesinde sevdiklerine güzel bir tebrik kartı veya hediye göndermek isteyenler için kampanya düzenledi.

Kampanya kapsamında 14-20 Ağustos'ta postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim yapılacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler, ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.

Şirket, kampanya kapsamında Kurban Bayramı'na özel tebrik kartları da hazırladı. Tebrik kartları PTT işyerlerinden ücretsiz edinilebilecek. Tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.