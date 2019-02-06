Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa Elif
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

PTT'den Sevgililer Günü indirimi

- PTT AŞ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerindeki indirimin oranını yüzde 30'a yükseltti

PTT'den Sevgililer Günü indirimi
banner17

ANKARA (AA) - PTT, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine mevcut posta ve telgraf ücret tarifesi üzerinden yüzde 30 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, özel gün ve haftalarda düzenlenen kampanyalara bir yenisi daha eklendi.

Şirket, müşteri memnuniyeti için 12 Ocak'ta başlattığı ve 30 Nisan'a kadar sürecek uygulama çerçevesinde, bireysel göndericiler tarafından postaya verilecek tüm APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine mevcut posta ve telgraf ücret tarifesi üzerinden yüzde 25 indirim uyguluyor. Bu indirim göz önünde bulundurularak, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde indirimin oranı yükseltildi. 7-13 Şubat döneminde APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine mevcut posta ve telgraf ücret tarifesi üzerinden yüzde 30 indirim yapılacak.

Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IndirimPTT AŞSevgililer Günü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1