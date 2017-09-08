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PTT'den "Tarihi Saat Kuleleri" konulu pul sergisi

- PTT, 9-11 Eylül tarihlerinde İzmir'de "Tarihi Saat Kuleleri" konulu pul sergisi düzenleyecek

PTT'den

ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 9-11 Eylül tarihlerinde İzmir'de "Tarihi Saat Kuleleri" konulu pul sergisi düzenleyecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergi alanında mesai saatlerinde "Tarihi Saat Kuleleri Konulu Pul Sergisi 09-11.09.2017 İZMİR" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak. Özel tarih damgalı zarflar 2,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Ayrıca, İzmir Saat Kulesi görselinin yer aldığı 36x78 milimetre boyutundaki anma pulu 1,80 lira, bu pula ait 140x210 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı da 3 lira bedelle 9 Eylül'de PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.

Aynı tarihte Konak PTT Merkez ve Pasaport PTT Merkez müdürlüklerinde "Tarihi Saat Kuleleri 09.09.2017 İZMİR" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

İzmir'in en önemli simgelerinden biri olan İzmir Saat Kulesi, 1901 yılında Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırıldı. Kulenin saati, dönemin Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edildi.

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