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PTT'den "Taşıtlar" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Taşıtlar" konulu ek değerli anma pulunu yarın satışa sunacak.PTT AŞ'den yapılan açıklamada, savunma sanayisinin gururu olan ve teknolojinin ulaştığı noktayı gösteren, dünyanın gıptayla takip ettiği...

PTT'den

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Taşıtlar" konulu ek değerli anma pulunu yarın satışa sunacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, savunma sanayisinin gururu olan ve teknolojinin ulaştığı noktayı gösteren, dünyanın gıptayla takip ettiği insansız hava araçları "Anka" ve "Bayraktar", yeni nesil temel eğitim uçağı "Hürkuş", taarruz ve taktik keşif helikopteri "Atak", ana muharebe tankı "Altay" ve denizaltı savunma harbi ve keşif karakol gemisi "MİLGEM" görsellerinin yer aldığı "Taşıtlar" konulu ek değerli anma pulu hazırlandığı belirtildi.

Anma pulu 3,80 lira, 1,70 lira, 7,60 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı ise 14,25 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında yarından itibaren satışa çıkarılacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde "Taşıtlar 23.11.2017 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

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