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PTT'den "THY İsviçre'deki 50. Yılını Kutluyor" konulu özel gün zarfı

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "THY İsviçre'deki 50. Yılını Kutluyor" konulu özel gün zarfını 3 Eylül'de tedavüle sunacak.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, aynı tarihte Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı'ndaki PTT...

PTT'den

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "THY İsviçre'deki 50. Yılını Kutluyor" konulu özel gün zarfını 3 Eylül'de tedavüle sunacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, aynı tarihte Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı'ndaki PTT iş yerinde konuya özel "Türk Hava Yolları İsviçre'deki 50. Yılını Kutluyor 03.09.2017 İSTANBUL" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.

Söz konusu özel gün zarfları, PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr adresi ile filateli mobil cep uygulamasında 5,50 lira bedelle satışa sunulacak.

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özel Gün ZarfıPTT AŞTHY İsviçre'deki 50. Yılını Kutluyor
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