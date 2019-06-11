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PTT'den "Türk Kızılay 150 yaşında" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Türk Kızılay 150 Yaşında" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket "Türk Kızılay 150 Yaşında" konulu ek değerli anma pulunu,...

PTT'den
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ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Türk Kızılay 150 Yaşında" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket "Türk Kızılay 150 Yaşında" konulu ek değerli anma pulunu, 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında satışa çıkardı.

Posta pulunun yer aldığı portföy içinde "Türk Kızılay 150 Yaşında" konulu 2 lira 10 kuruş bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 6 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinden, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" web adresinden ve filateli cep uygulamasından alınabiliyor.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Ankara Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü'nde "Türk Kızılay 150 Yaşında 11.06.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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Anma PuluPTT AŞTürk Kızılay 150 Yaşında
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