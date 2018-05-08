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PTT'den "UPU Dünya CEO Forumu" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Dünya Posta Birliği (UPU) Dünya CEO Forumu 2018" konulu anma pulunu yarın satışa sunacak. PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "UPU Dünya CEO Forumu 2018" konulu anma pulu 4 lira, söz konusu pula...

PTT'den

ANKARA (AA) - PTT AŞ, "Dünya Posta Birliği (UPU) Dünya CEO Forumu 2018" konulu anma pulunu yarın satışa sunacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "UPU Dünya CEO Forumu 2018" konulu anma pulu 4 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı ise 5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte İstanbul Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğünde, "UPU Dünya CEO Forumu 2018 09.05.2018 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya CEO ForumuPTT
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