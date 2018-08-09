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PTT'nin POS cihazı devrede

- PTT AŞ tarafından PTTBank'ın üye iş yerlerinde Pttkart, diğer banka kartları ve kredi kartlarının geçerli olacağı PTT POS cihazı kullanıma sunuldu

PTT'nin POS cihazı devrede

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından PTTBank'ın üye iş yerlerinde Pttkart, diğer banka kartları ve kredi kartlarının geçerli olacağı PTT POS cihazı kullanma imkanı sağlandı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTTBank'ın, Pttmatik, Pttkart gibi hizmetlerine PTT POS'u da eklediği bildirildi. Bu hizmetle üye iş yerlerinde, Pttkart, diğer banka kartları ve kredi kartlarıyla PTT POS cihazları üzerinden alışveriş yapılabilecek.

Söz konusu hizmete yönelik kararın 7 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımladığı ve karar kapsamında PTT POS Üye İş Yeri Sistemi'nin devreye alınmasının ardından üye iş yeri kabulüne başlanacağı belirtildi.

EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların üye iş yerlerine satışının gerçekleştirileceği ve söz konusu cihazlara PTT POS bankacılık uygulamasının yüklenmesinin ardından üye iş yerlerinin bu hizmetten yararlanabileceği ifade edildi.

PTT POS Üye İşyeri Sistemi ile üye iş yerlerinden hesap işletim ücreti alınmayacak, üye iş yerlerine uygun bloke gün sayıları ve komisyon oranları sunulacak. Ayrıca, PTT ürünlerinde üye iş yerlerine yönelik kampanyalar, indirimler düzenlenecek. EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların satışı için özel kampanyalar yapılması gibi uygulamalar bu avantajlar arasında yer alacak.



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PTT AŞPTT POSPTTBANKPttkartPttmatik
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