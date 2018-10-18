Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon özgür hasan
İlik donörü oldu
İlik donörü oldu
4 ödül kazandı
Arçelik 4 ödül kazandı
Sektörde fark yarattı
Sektörde fark yarattı
TOKİ indirimi bitiyor
TOKİ indirimi bitiyor
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak

PTT'ye altın madalya

- PTT AŞ, Çin'in Makao özel yönetim bölgesinde düzenlenen 15. Uluslararası Föy Yarışması'nda, kategorisinde birinciliği elde ederek altın madalya kazandı

PTT'ye altın madalya
banner17

ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Çin'in Makao özel yönetim bölgesinde düzenlenen 15. Uluslararası Föy Yarışması'nda, kategorisinde birinciliği elde ederek altın madalya aldı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, filateli alanındaki ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Föy Yarışması'na bu yıl 20'den fazla posta idaresi katıldı. UPU üyesi ülkelerin posta idarelerinin iştirak ettiği Çin'in Makao özel yönetim bölgesindeki yarışma A, B ve C kategorilerinde düzenlendi. A kategorisinde yılda 30'dan az, B kategorisinde yılda 30-69, C kategorisinde ise yılda 70'ten fazla pul tedavüle çıkaran posta idareleri yarıştı.

PTT, bu yıl 21-24 Eylül'de düzenlenen yarışmaya C kategorisinde katıldı. Kurum, iki panoda 2015-2017 yıllarında tedavüle çıkarılan filatelik ürünlere ait 32 föyünü sergiledi.

Şirket, yarışmada 81 puanla birinciliğe ulaşarak, ilk kez altın madalya kazandı. C kategorisinde ikinciliği 78 puanla Romanya elde ederken, üçüncülüğü 77 puanla Çin Halk Cumhuriyeti ve Makao paylaştı.

PTT AŞ, Uluslararası Föy Yarışması'nda daha önce de 2014 ve 2016'da iki kez üçüncülük ödülü almıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
15. Uluslararası Föy YarışmasıAltın MadalyaMakaoPTT AŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1