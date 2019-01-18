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PÜİS'ten akaryakıt bayilerine lisans başvurusu uyarısı

ANKARA (AA) - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasınca (PÜİS), akaryakıt bayilerinin Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumuna (EPDK) yapacağı elektronik lisans başvurusunda bazı dağıtım şirketleri tarafından kendilerine gönderilen ve başvuruyla...

PÜİS'ten akaryakıt bayilerine lisans başvurusu uyarısı
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ANKARA (AA) - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasınca (PÜİS), akaryakıt bayilerinin Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumuna (EPDK) yapacağı elektronik lisans başvurusunda bazı dağıtım şirketleri tarafından kendilerine gönderilen ve başvuruyla ilgisi bulunmayan taahhütnameleri imzalamamaları gerektiğini bildirildi.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, akaryakıt bayilerinin lisans başvurularını EPDK'ya yazılı veya elektronik ortamda yapabileceği belirtildi.

Mevzuatta dağıtıcılar aracılığıyla lisans başvurusu zorunluluğunun bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayi dilediği takdirde ve yetki belgesi düzenlemek suretiyle elektronik başvuruyu dağıtıcısı aracılığıyla yapabiliyor. Hal böyleyken, bazı dağıtım şirketlerinin bayilere gönderdikleri yazılarda elektronik başvuru için yetki belgesinin yanı sıra taahhütname de gönderdikleri ve bu taahhütnameyi de imzalamalarını talep ettikleri bilgisi belgeleriyle birlikte sendikamıza ulaşmıştır. Lisans başvurusuyla bir ilgisi olmayan, mevzuatta yeri bulunmayan, EPDK tarafından istenmeyen ve bayilerimiz için ileride büyük mağduriyetlere yol açacak bu taahhütnamelerin imzalanmaması hususunda bayilerimizi uyarıyoruz."

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Lisans BaşvurusuPetrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)
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