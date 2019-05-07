Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya mersin barış
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği
Milli ürüne milli lastik
Milli ürüne milli lastik

Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor

- TÜMOSAN'ın yüzde 100'e yakın yerlilikte geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat, IDEF'19'da tasarımın çok daha detaylandırıldığı yeni prototipiyle sergilendi - Pusat'ın gücü yakın zamanda patlatma testiyle sınanacak - TÜMOSAN Kara Araçları Tasarım Müdürü Fatih Köse: - "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek mayın koruma testi çok önemli bir eşik"

Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor
banner17

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - TÜMOSAN bünyesinde oluşturulan kabiliyetlerle yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat, yakın zamanda patlatma testiyle gücünü ortaya koyacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kara araçları için motor geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, bu kritik alt sistemlerin bir araç platformu seviyesinde tasarımını ve araç platformunun tasarım, üretim ve kalifikasyon kabiliyetlerini bünyesinde oluşturdu. TÜMOSAN bu kabiliyetlerle yüzde 100'e yakın yerlilik oranındaki Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat'ı geliştirdi.

Pusat ile birlikte sadece alt sistem seviyesinde değil, araç platformu seviyesinde de doğrulaması yapılan motor, transmisyon ve yürür aksam gibi kritik alt sistemler, yerli ve milli ürünler olarak hizmete girecek.

13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtımı yapılan Pusat'ın, geçen 2 yılda kullanıcı makamlarının talepleri doğrultusunda detay tasarımı ve imalat süreçleri tamamlandı. Araç, yeni haliyle IDEF'19'da sergilendi.

TÜMOSAN mümkün olan en kısa zamanda aracı kullanıcı makamları tarafından gerçekleştirilecek saha ve kabul testlerine hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, araç için kritik öneme sahip ve güvenlik seviyesini ortaya koyacak olan "patlatma testi"nin fuardan kısa süre sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor.

- Yeni prototipte tasarım detaylandırıldı

TÜMOSAN Kara Araçları Tasarım Müdürü Fatih Köse, AA muhabirine, tanıtımın ardından geçen sürede kullanıcı makamların görüşleri doğrultusunda aracın tasarımını güncellediklerini söyledi.

IDEF'19'a yeni prototip araçla katıldıklarını belirten Köse, şöyle konuştu:

"Hedefimiz fuar öncesinde başladığımız geliştirme testlerini fuar sonrasında tamamlayıp, kullanıcı makamlarının sahada yapacağı testler için aracı en kısa zamanda hazır hale getirmek. IDEF'17'de anlattığımız konsept tasarımı şu an çok daha detaylandırdık. Aracımız TÜMOSAN'ın yerli motor, şanzıman ve yürür aksam sistemlerini içeriyor. Keza süspansiyon sistemi de aracın kendi ağırlık merkezine göre yine kullanıcı makamlarının isteklerine göre hazırlandı ve tasarlanarak imal edildi. Bunun dışında yine kullanıcıların istediği balistik zırh tasarımı, mayın koruması tasarımı gibi hususlar 2 sene içinde gerçekleştirildi. Zırh korumasında imalatla ilgili yetenekler de TÜMOSAN bünyesine kazandırıldı. Şu anda hedefimiz kullanıcıların testleri için prototipi en kısa zamanda hazır hale getirmek. Bu sayede Türkiye'nin yerli motor, şanzıman ve yürür aksamıyla kalifiye olan ilk zırhlı askeri aracı da hizmete girmiş olacak."

Köse, aracın göreve hazır hale gelmesiyle ilgili hedefleri olduğunu ancak takvimin kullanıcı makamların beklentileri doğrultusunda şekilleneceğini bildirdi.

Son çıkan ürünle ilgili de kullanıcı görüşlerini fuar sırasında aldıklarını ifade eden Köse, sonrasında bu süreci devam ettireceklerini dile getirdi.

Gelecek dönemde gerçekleştirilecek mayın koruma testinin çok önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bunun dışında şu anda yürüyen aracımız üzerinde hareket kabiliyeti testleri, silah sisteminin entegrasyonuna yönelik testler yapılacak. Bunlar bizim için oldukça önemli. Belli bir aşamadan sonra yol dayanım testleri gerçekleştirilecek. Motor, transmisyon ve yürür aksamını da araç üzerinde, araç seviyesinde kalifiye edeceğimiz için bu testleri oldukça sıkı ve yoğun şekilde yürütüyor olacağız."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fatih KöseIDEF'19PusatTaktik Tekerlekli Zırhlı Aracı PusatTümosanZırhlı Araç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5