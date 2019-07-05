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Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu INNOPROM'a katılacak

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek

Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu INNOPROM'a katılacak
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MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’nin partner ülke olduğu Rusya'nın en önemli sanayi etkinliklerinden biri olan INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'na katılacağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, Türkiye’nin partner ülke olduğu ve 8-11 Temmuz'da Yekaterinburg’da düzenlenecek INNOPROM fuarına katılacağını söyledi.

Forum kapsamında Putin’in çeşitli etkinliklere katılacağını belirten Peskov, Rus liderin forum kapsamında düzenlenecek Küresel Üretim ve Sanayileşme Zirvesi’nde de bir konuşma yapacağını kaydetti.

INNOPROM’a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Türkiye’den çok sayıda yetkili ve şirket temsilcisinin katılması bekleniyor.

Varank'ın buradaki temasları kapsamında Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov ve çok sayıda Rus yetkiliyle görüşmesi öngörülüyor.

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