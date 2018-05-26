PwC Türkiye, bankacılık sektöründe sorunlu kredileri tartıştı

PwC Türkiye’nin gerçekleştirdiği "Banka Yapılandırma Konferansı Türkiye 2018" kapsamında, finans sektörünün önde gelen yöneticileri bankacılık sektörünün yakın geleceğini masaya yatırdılar. Açılış konuşmasını PwC Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Lideri Zeynep Uras ile PwC Türkiye Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Sektörü Lideri Serkan Tarmur’un yaptığı ve PwC 21.CEO Araştırması’nın bankacılık sektörü sonuçlarının da açıklandığı konferansta; tahsili gecikmiş alacak (TGA) satışlarının geleceği, kredi yapılandırması ve finans sektörü dışı sorunlu alacaklar gibi konular ele alındı.



PwC Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Lideri Zeynep Uras açılış konuşmasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan PwC 21. CEO Araştırması’na katılan dünya genelinde bankacılık sektöründen 188 CEO’nun görüşlerini aktardı. Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin endişe duyduğu konulara da değinen Uras; “PwC olarak 85 ülkeden tam 1.293 CEO’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçlarına göre, CEO’ların 2018 için küresel büyüme beklentilerindeki iyimserlik bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşırken, CEO’lar temkinli olmayı da ihmal etmiyor. Bankacılık sektöründeki CEO’ların % 89’u siber tehditler ve % 86’sı aşırı regülasyonlardan kaygı duyarken, % 85’i teknolojik değişimin hızı ve jeopolitik belirsizlikler gibi konularda endişelerini dile getiriyor. Öte yandan kendi sektörlerini en çok yıkıma uğrayacak sektörlerden biri olacağını belirten bankacılar; dijital dönüşümü hayata geçirerek müşterini deneyimini artırmanın sektörde fark yaratmak için temel bir gereksinim olduğunu ifade ediyor.” dedi.



PwC Türkiye Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Sektörü Lideri Serkan Tarmur ise sorunlu kredilere ilişkin gerçekleştirdikleri raporla ilgili bilgi verdiği konuşmasında: “Tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) bankacılık sektörünün önemli konularından biri. Türkiye kredi piyasasındaki TGA rakamı 2002 yılından beri yıllık ortalama % 13 büyüme gösterdi; bu büyümenin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde artarak devam etmesini öngörüyoruz. Bu artışta; büyüyen kredi hacminin yanı sıra makroekonomik gelişmelerin etkili olacağını düşünüyoruz. Brüt krediler içerisindeki takipteki kredi payı 2017 yılında % 3,0 iken, senaryo çalışmalarımız neticesinde, bu oranın 2020 yılında % 3,1-3,5 aralığında olacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

