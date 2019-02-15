Qatar Doha Port Arabia Pearl'in Kalbinde Bir Türk Çarşısı

İki ülke arasındaki durum birlik beraberlik ruhunu destekleyip ekonomik alanda da büyük adımlar atılmasını sağlıyor. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler her geçen gün olumlu yönde ilerlerken ticari ilişkilerin gelişmesine yönelik çalışmalar da devam etmekte. Başta siyaset, ticaret, ekonomi, yatırım ve kültür olmak üzere birçok iş alanında işbirliği yapan iki ülke gayrimenkul yatırımları ile de önemli bir yol kat ediyor.



Türkiye’de üretim yapan ve master franchise veren firmaların yurt dışına açılmaları , kazançlarının artarak daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla Katar-Doha’nın ve dünyanın en prestijli markalarının vitrini olan Pearl bölgesinde Girişimci Türk Selçuk Akpınar ve ortaklarının açtığı AVM, Türk markalarının önünü açabilecek bir projeye imza attı.

2018 yılında Türk markalarının tanıtılması amacı ile açılan AVM; bağlantı yolları, lokasyonu, 4 milyon m2’ de tek AVM çarşı olması, deniz kenarına sıfır lokasyonda olması, Doha’ nın kalbi Pearl’e ulaşım şehrin tüm noktalarından, Pearl bulvar üzerinden karadan sağlanması, Körfezin diğer ülkelerinden ise hava veya deniz yolu ile kısa sürede ulaşılması ile markalara karlı iş fırsatlarının kapılarını aralıyor.

Donut S

Şerbet/ Taze Meyve Suyu S

Boncuklu Terlik S

Dondurulmuş Yoğurt S

Kozmetik S/M

Bijuteri S

Pırlanta S/M

Tost ve Sandeviç S

Parfümeri M

B Tipi parfümeri S

İç Giyim & Lingeri M

Zücaciye M

Ev Tekstil M

Aydınlatma M

Bayan Çanta & Ayakkabı M

Bayan abiye giyim M

Bebek & Çocuk giyim M

Lüks Optik M

Havyar & Somon Füme S

Oyuncakçı M

Lüks Eşarp & Şal S

Lüks Kuranı Kerim & Seccade S

MUDO tarzı aksesuar Mağaza

Lüks seyahat çanta ve bavul S/M

DECORIUM tarzı mağaza

Bardak Mısır S

Pop Corrn S

Macun S

Pamuk Şeker S

Sabun & Doğal Ürünler S

Kumpir S

Çiğ Köfte/ İçli Köfte S



The Bazaar İstanbul firmasının Genel Müdürü Selçuk Akpınar;” Bölge ve batı ülkeleri tarafından uygulanan ambargo sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destek sonucu, Türk varlığının perakende, hizmet ve birçok sektörde Katar pazarında var olmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Türk marka ve yatırımcıların düşük maliyet ve minimum risk ile Katar devleti pazarına girebilmeleri için büyük bir titizlikle bu projeyi gerçekleştirdik. Bu ülkeye yatırım yapan ve ürünlerini sergileyen her firma gelir düzeyini yükseltecektir. Ailelerin alışveriş, keyif ve eğlenceyi aynı anda yaşayabileceği THE BAZAAR İSTANBUL ile Katar’ın yeni nesil AVM'si olmayı hedefliyoruz. Türk markalarının tanıtılmasını arzu eden firmalara tahsis edilmiş mağaza ve kiosk bölümlerimiz bulunmaktadır. Kiralamalarımız devem etmektedir. Türkiye’den markalarımızı aramızda görmekten ve birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Sektörün nabzını tutmak, yenilikleri takip etmek ve yurt dışında büyümek isteyen tüm profesyoneller için kaçırılmaz ticari fırsatlar sunuyor. Katarlı dostlarımız da Türk yatırımcıları bekliyor. Dünya’ya açılmak için Katar önemli bir adım. Markalarımızın bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Türk ve Katar devletinin Türk yatırımcılara sunduğu özel imkan ve teşvikler de global markalara önemli avantajlar sağlıyor. Bu avantajlardan yararlanmaları için Türk yatırımcılarımızı davet ediyoruz “dedi. The Bazaar İstanbul firmasının Genel Müdürü Selçuk Akpınar;” Bölge ve batı ülkeleri tarafından uygulanan ambargo sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destek sonucu, Türk varlığının perakende, hizmet ve birçoksektörde Katar pazarında var olmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Türk marka ve yatırımcıların düşük maliyet ve minimum risk ile Katar devleti pazarına girebilmeleri için büyük bir titizlikle bu projeyi gerçekleştirdik. Bu ülkeye yatırım yapan ve ürünlerini sergileyen her firma gelir düzeyini yükseltecektir. Ailelerin alışveriş, keyif ve eğlenceyi aynı anda yaşayabileceği THE BAZAAR İSTANBUL ile Katar’ın yeni nesil AVM'si olmayı hedefliyoruz. Türk markalarının tanıtılmasını arzu eden firmalara tahsis edilmiş mağaza ve kiosk bölümlerimiz bulunmaktadır. Kiralamalarımız devem etmektedir. Türkiye’den markalarımızı aramızda görmekten ve birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Sektörün nabzını tutmak, yenilikleri takip etmek ve yurt dışında büyümek isteyen tüm profesyoneller için kaçırılmaz ticari fırsatlar sunuyor. Katarlı dostlarımız da Türk yatırımcıları bekliyor. Dünya’ya açılmak için Katar önemli bir adım. Markalarımızın bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Türk ve Katar devletinin Türk yatırımcılara sunduğu özel imkan ve teşvikler de global markalara önemli avantajlar sağlıyor. Bu avantajlardan yararlanmaları için Türk yatırımcılarımızı davet ediyoruz “dedi.

Geniş, ferah ve yüksek tavanlı koridor ile hizmet alanları en güzide malzemeler ile bezenmiş ve oryantalizmi çağdaş tasarımla buluşturan AVM ’de 7000 m2 açık alan, 4.000 m2 kapalı alan, 2.200 m2 alanı 25 mağaza ve restoran alanı, 1.880 m2 alan kioks alanı olarak tasarlanmıştır. Hazır giyimden züccaciye, mobilyadan Cafe-restoranlara, güzellik salonundan ayakkabı mağazasına vb birçok sektörden markaların yer aldığı AVM ‘de tüm markaların Türk menşeli olması koşulu dikkat çekiyor. İçinde bir fuar alanı ve sanal ofis bölümü de bulunan AVM’nin yeterli sayıda otopark alanı olup, çok rahat ulaşılabilecek lokasyondadır. Planlanan organizasyonlarıyla da Türk ticaretin ve kültürünün yayılmasına damga vuran The Bazaar İstanbul, Çarşı kompleksinde bulunan etkinlik çadırında 2 haftada bir değişen Türk illerinin kültür, turizm ve sanayi tanıtım günleri düzenlemesiyle istikrarlı, sürdürülebilir hedefleri globale taşıyor.Çarşı’da yer alan markalarımız; Kiğılı, Leather House, Hacı Bekir Lokum, Şal Perde, Moonlight Banyo Malzemeleri, Şifahane Kozmetik, Waffle Art, Akdağlar Kuruyemiş & Lokum, Antre Gurme, Güllüoğlu, Coffee Galata, Big Mamas, Emlak Konut, Lokma Light, Malatya Pazarı, Cajun Box ve Şal Mobilya yatırımları ve hizmetleriyle büyük ilgi görüyor.