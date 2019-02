Qatar Doha Port Arabia Pearl'in Kalbinde Bir Türk Çarşısı

İki ülke arasındaki durum birlik beraberlik ruhunu destekleyip ekonomik alanda da büyük adımlar atılmasını sağlıyor. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler her geçen gün olumlu yönde ilerlerken ticari ilişkilerin gelişmesine yönelik çalışmalar da devam etmekte. Başta siyaset, ticaret, ekonomi, yatırım ve kültür olmak üzere birçok iş alanında işbirliği yapan iki ülke gayrimenkul yatırımları ile de önemli bir yol kat ediyor.



Türkiye’de üretim yapan ve master franchise veren firmaların yurt dışına açılmaları , kazançlarının artarak daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla Katar-Doha’nın ve dünyanın en prestijli markalarının vitrini olan Pearl bölgesinde Girişimci Türk Selçuk Akpınar ve ortaklarının açtığı AVM, Türk markalarının önünü açabilecek bir projeye imza attı.

2018 yılında Türk markalarının tanıtılması amacı ile açılan AVM; bağlantı yolları, lokasyonu, 4 milyon m2’ de tek AVM çarşı olması, deniz kenarına sıfır lokasyonda olması, Doha’ nın kalbi Pearl’e ulaşım şehrin tüm noktalarından, Pearl bulvar üzerinden karadan sağlanması, Körfezin diğer ülkelerinden ise hava veya deniz yolu ile kısa sürede ulaşılması ile markalara karlı iş fırsatlarının kapılarını aralıyor.

The Bazaar İstanbul firmasının Genel Müdürü Selçuk Akpınar;” Bölge ve batı ülkeleri tarafından uygulanan ambargo sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destek sonucu, Türk varlığının perakende, hizmet ve birçoksektörde Katar pazarında var olmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Türk marka ve yatırımcıların düşük maliyet ve minimum risk ile Katar devleti pazarına girebilmeleri için büyük bir titizlikle bu projeyi gerçekleştirdik. Bu ülkeye yatırım yapan ve ürünlerini sergileyen her firma gelir düzeyini yükseltecektir. Ailelerin alışveriş, keyif ve eğlenceyi aynı anda yaşayabileceği THE BAZAAR İSTANBUL ile Katar’ın yeni nesil AVM'si olmayı hedefliyoruz. Türk markalarının tanıtılmasını arzu eden firmalara tahsis edilmiş mağaza ve kiosk bölümlerimiz bulunmaktadır. Kiralamalarımız devem etmektedir. Türkiye’den markalarımızı aramızda görmekten ve birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Sektörün nabzını tutmak, yenilikleri takip etmek ve yurt dışında büyümek isteyen tüm profesyoneller için kaçırılmaz ticari fırsatlar sunuyor. Katarlı dostlarımız da Türk yatırımcıları bekliyor. Dünya’ya açılmak için Katar önemli bir adım. Markalarımızın bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Türk ve Katar devletinin Türk yatırımcılara sunduğu özel imkan ve teşvikler de global markalara önemli avantajlar sağlıyor. Bu avantajlardan yararlanmaları için Türk yatırımcılarımızı davet ediyoruz “dedi.