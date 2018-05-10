QNB Finansbank Anadolu Buluşmaları

KONYA (AA) - QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, "Bankacılık sektörü için bu yılın ilk çeyreği çok iyiydi. Sektörde yüzde 4,6 büyüme gerçekleşti. Bankamız da bu oranın üzerinde, yüzde 5,7 büyüme kaydetti." dedi.

QNB Finansbank tarafından "Anadolu Buluşmaları" kapsamında Konya'da bir otelde, ekonomist Gökhan Şen moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Tan ve ekonomist Erhan Aslanoğlu iş adamlarıyla bir araya geldi.

Tan, müşterilerle karşılıklı görüş alışverişinin kendileri için önemli bir husus olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bankacılık sektörü için bu yılın ilk çeyreği çok iyiydi. Sektörde yüzde 4,6 büyüme gerçekleşti. Bankamız da bu oranın üzerinde, yüzde 5,7 büyüme kaydetti. Geçen yıl bankacılık sektöründe çok iyi bir büyüme sağlandı. Bankacılık sektörü önemli yıllarından birini yaşadı. Tüm bankacılık sektörü yüzde 21 büyüme yakaladı. Yine banka olarak biz de geçen yıl sektörün çok üzerinde, yani yüzde 31 büyüdük."

- "KGF çok doğru bir zamanda geldi"

Hedeflerinin, sürekli sektörün üzerinde bir büyüme kaydetmek olduğunu ifade eden Tan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yılki büyüme ve bankacılık sektörünün karının artışındaki en önemli faktörlerden biri de Kredi Garanti Fonu (KGF) oldu. KGF çok doğru bir zamanda geldi. Sektörü biraz daha dinamik ve hızlı hale getirdi. Aslında bizim sermaye karlılıklarımızdaki artışın ana sebeplerinden bir tanesi de bir tık da olsa batık kredi oranlarındaki azalmadır. Zaten dünya standartlarına göre de oldukça aşağılarda bir yerde duruyoruz. Hem KGF'nin etkisi hem de yatırım finansmanları bu yıl da devam edecek."