QNB Finansbank Bursa'da iş adamlarıyla buluştu

BURSA (AA) - QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, bu yıl genel itibarıyla bankacılık sektörünün hızla geliştiğini belirterek, "Sektör 9 aylık sonuçlar bazında bakıldığında yüzde 14 oranında büyüdü." dedi.

QNB Finansbank tarafından "Anadolu Buluşmaları" kapsamında Bursa'da bir otelde ekonomist Cüneyt Başaran'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Tan ve ekonomist Erhan Aslanoğlu iş adamlarıyla bir araya geldi.

Tan, banka olarak Anadolu'yu yakından tanımak ve ve ihtiyaçlarına doğru cevap vermek adına etkinliğin beşincisini Bursa'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yıl ki son buluşmayı yaptıklarını belirten Tan, "Daha önce Ankara, Gaziantep, Adana ve Kayseri'de iş adamlarıyla buluşarak, oldukça verimli geçen toplantılarımıza bir yenisini daha ekledik. Türkiye'nin önemli ticaret merkezlerinden Bursa oldukça verimli bir konumda. Bursa'nın potansiyeline ve ihtiyaçlarına nasıl cevap vereceğimiz konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Önümüzdeki yıl farklı şehirlerde de bu organizasyonu yinelemeyi ve gelenekselleştirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Tan, sektöre yönelik yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bu yılı genel itibarıyla değerlendirecek olursak bankacılık sektörünün hızla geliştiğini söyleyebiliriz. Bankacılık sektörü 9 aylık sonuçlar bazında bakıldığında yüzde 14 oranında büyüdü. Sektörün geçen yıl ki büyüme rakamının üzerinde büyüyeceğini düşünüyoruz. QNB Finansbank olarak yüzde 26 ile sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Tüzel kredilerde ise yüzde 34 ile sektör ortalamasının yaklaşık iki katından fazla büyüme sağladık. Özellikle Kredi Garanti Fonunun (KGF) etkisiyle sektör canlandı."