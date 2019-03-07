QNB Finansbank eurobond ihracına yoğun talep

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın eurobond ihracına yoğun talep geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, 2018'in mart ayından sonra uluslararası piyasalarda eurobond ihracı gerçekleştiren ilk özel Türk bankası oldu.

5,5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki eurobond ihracına yaklaşık 150 yatırımcıdan 1,7 milyar dolar tutarında talep geldi.

Bankanın 5,5 yıl vade ile en uzun vadeli yurt dışı tahvil ihracı olan işlemi Citigroup Global Markets Ltd., J.P. Morgan Securities Plc., Mizuho International Plc., QNB Capital Llc., Societe Generale ve Standard Chartered Bank yönetti.

Tahvil alımının yüzde 59'u Avrupa, yüzde 18'i Amerika ve yüzde 15’i Asya merkezli yatırımcılar tarafından desteklenirken, yatırımcıların yüzde 69'unu varlık yönetimi şirketleri oluşturdu.





- "Bankacılık sektörü ve uzun vadede istikrarlı bir ekonomik yapıya duyulan güvenin göstergesi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, bankanın bugüne kadar en uzun vadeli tahvil ihracına gelen yoğun talebe dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank olarak oldukça büyük bir dalgalanma yaşanan 2018 yılını yüksek öz kaynak karlılığı ile kapattık. Başarılı bankacılık operasyonumuz ve ana hissedarımız Qatar National Bank’a (QNB) olan güven, tahvillerimize yoğun talep gelmesini sağladı. Aralık 2018’de gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisinde de ilk işaretini aldığımız bu olumlu bakış açısı, Türkiye’de bankacılık sektörüne ve uzun vadede istikrarlı bir ekonomik yapıya da duyulan güvenin bir göstergesidir."

Güzeloğlu, QNB Finansbank’ın güçlü finansal yapısı ile fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmaya devam edeceklerini bildirdi.





