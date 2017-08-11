QNB Finansbank kadım girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), kadın girişimcileri desteklemesi amacıyla QNB Finansbank'a 55 milyon dolar kredi verdi. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Kadın Girişimcilik Programı kapsamında 2015 yılından beri 6 bin 170 kadın girişimciyi desteklediklerini ve toplam kredi tutarlarının 246 milyon TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bankanın açıklamasına göre, QNB Finansbank, EBRD'nin 300 milyon avroluk programı altında, aldığı ilk krediyi en hızlı kullandıran ve ikinci kredi dilimine hak kazanan tek Türk bankası oldu. Bankanın toplam kadın girişimcilik kaynağı, bu yeni dilimle 100 milyon avroya ulaştı. Kredi, ayrıca Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının garantörlüğünü de içeriyor.

Kadın girişimcilerin bankacılık hizmetlerinden daha etkin yararlanması ve QNB Finansbank'ın bu alandaki genişlemesini desteklemek ve kredileri daha az riskli hale getirmek amacıyla tasarlanan kredi anlaşması, 4,4 milyon avroluk bir batık garanti imkanı da sağlıyor.



Program kapsamında kadın yönetimindeki işletmelerin gelişimini desteklemek ve rekabetçiliğini artırmalarını sağlamak amacıyla bu tür işletmeler için yerli ve yabancı uzmanlardan iş danışmanlığı alma ve eğitim, mentorluk, networking ve benzeri diğer hizmetlere erişim olanağı sunulacak.





- "Bankalar, toplumun tüm kesimini desteklemeli"





Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Jean Patrick Marquet, planlanan 300 milyon avroyu Türkiye'deki iş ortağı olan bankalara sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, son derece başarılı olan bu programın uluslararası kuruluşlar ile yerel makamların güçlerini etki yaratacak şekilde birleştirmesinin harika bir örneği olduğunu bildirdi.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, ekonominin tüm sektörlerini ve iş hayatındaki tüm katmanları desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, bu yaklaşımlarının bankanın EBRD ile iş birliğini güçlendirdiğini bildirdi.

Büyük projelerin, dış ticaretin finanse edilmesiyle birlikte çiftçilerin, KOBİ'lerin, esnafın, küçük işletmelerin ve kadınların da özenli bankacılık hizmeti aldığını aktaran Güzeloğlu, liderlik, yaratıcılık ve girişimcilik alanlarının banka tarafından desteklendiği bilgisini verdi.

Güzeloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık, toplumun tüm kesimlerini kucaklamadıkça, finansmanın yanı sıra sosyal gelişim ve dengenin sağlanmasına hizmet etmedikçe sektör olarak kendi geleceğine de güçlü bir yatırım gerçekleştiremiyor. Bu nedenle EBRD ile iş birliğimizi çok önemsiyoruz ve EBRD'nin 300 milyon avroluk Kadın Girişimcilik Programı altında aldığı ilk krediyi en hızlı kullandıran ve ikinci kredi dilimine hak kazanan tek Türk bankası olmamız da uygulamadaki titizliğimizi yansıtıyor. EBRD Kadın Girişimcilik Programı altında 2015 yılından bugüne 6 bin 170 kadın girişimciyi destekledik.Toplam kredi tutarımız 246 Milyon TL olarak gerçekleşti."





- "Kadınlar ekonomi ve kalkınma hedefleri için büyük öneme sahip"





Güzeloğlu, kadın girişimcilerin değer ve istihdam yaratma konusundaki gücünün, ülkenin ekonomi ve kalkınma hedefleri için çok büyük öneme sahip olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Finansman, danışmanlık ve nakit para yönetimi ürünleri gibi KOBİ ihtiyaçlarına en uygun olan ve en kapsamlı çözümleri sunarak kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz. Atılan bu adım, Türkiye'nin mikro ve küçük ölçekli girişimlerini finansal olarak destekleme becerimizi daha da güçlendiriyor. Uluslararası finans kuruluşlarının bankamıza ve Türkiye'nin büyüyen ekonomisine duyduğu güvenin düzeyini gösteren bu başarı, Türkiye ekonomisine yabancı yatırımları çekme becerimizi de güçlendiriyor."