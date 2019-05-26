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QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi TIR'ı çocuklarla buluştu

- Tır, içerisinde yer alan 17 matematik modülüyle dün ve bugün Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Yaratıcı Çocuk Festivali'nde binlerce çocuğu ağırladı

QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi TIR'ı çocuklarla buluştu
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İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformu kapsamında hayata geçirdiği QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı, içerisinde yer alan 17 matematik modülüyle dün ve bugün Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Yaratıcı Çocuk Festivali'nde binlerce çocuğu ağırladı.

QNB Finansbank açıklamasına göre, "Minik Eller Büyük Hayaller" kurumsal sosyal sorumluluk platformu çatısı altında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak felsefesiyle matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiren QNB Finansbank, Aydın'da yer alan Tales Matematik Müzesi'ne sponsor olmasının yanı sıra müzedeki materyallerin örneklerinden oluşan gezici tırı da tüm Türkiye’de çocuklarla buluşturdu.

QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı, dün ve bugün İstanbul Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen Yaratıcı Çocuk Festivali'nde de çocuklarla bir araya geldi.

Festivalde standı ziyaret eden çocuklar, Pascal üçgeni, top piramit, beşgen ayna, perspektif, onluk-yüzlük-binlik düzeneği, Mimar Sinan Köprüsü, Ames Odası ve Da Vinci Köprüsü gibi 17 farklı modülle matematiğin büyülü dünyasını deneyimleyerek ve eğlenerek keşfetti.

QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı, Eylül 2018'den bu yana Denizli, İzmir, Çanakkale, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Konya, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Edirne, Artvin, Muğla, Burdur, Isparta, Mersin, Hatay, Malatya, Giresun, Rize, Kars, Muş, Samsun, Kastamonu, Yozgat, Ankara ve İstanbul'u gezerek 80 binden fazla çocuğa ulaştı.

Tır, haziran ayının ilk haftasında Balıkesir’i de ziyaret ederek rotasını tamamlayacak.


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