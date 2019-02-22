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QNB Finansbank'a Bonds & Loans'tan 4 ödül

- QNB Finansbank, "2019 Türkiye Bonds & Loans Proje Finansman Ödülleri"nde dört ödül aldı

QNB Finansbank'a Bonds & Loans'tan 4 ödül
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İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın finansman desteği sağladığı üç proje, "2019 Türkiye Bonds & Loans Proje Finansman Ödülleri"nde dört ödüle layık görüldü.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, finans sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde, yıl içerisinde finansman desteğinde bulunduğu, Türkiye’nin ulaşım ve gayrimenkul alanlarında hayata geçirdiği projelerle dört ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Ticari Bankacılık ve Proje Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, hem kredi temsilcisi hem de teminat temsilcisi görevlerini üstlendikleri Menemen-Çandarlı Otoyol Projesi'nin "Yılın Ulaştırma Finansmanı Kredisi" kategorisinde ikincilik ödülüne, uluslararası bankaların kredi temsilcisi oldukları Türkiye'nin en önemli otoyol projelerinden biri olan Çanakkale Otoyol Projesi ile de "Yılın Proje Finansmanı Kredisi" ve "Yılın Altyapı Finansmanı" kategorilerinde birincilik ödüllerinin sahibi olduklarını bildirdi.

Turhan, bankanın finansmanında tek başına rol aldığı ve ETS Grubu’a ait Ersoy Otelcilik'e sağlanan krediyle de "Yılın Gayrimenkul Finansmanı Kredisi" dalında üçüncülük ödülünü aldıklarını kaydetti.

Yer aldıkları proje finansmanı işlemleriyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına verdikleri desteğin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da artarak devam ettiğini belirten Turhan, Türkiye'nin dev projelerine destek vermenin ekonomiyi güçlendirme hedefleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.

Turhan, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan, istihdam yaratan projelerin hayata geçmesi için gelecek dönemde de destek vermeye devam edecelerini belirtti.



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