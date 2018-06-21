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QNB Finansbank'a EMEA Finance Magazine'den 6 ödül

- EMEA Finance'ın 2017 yılı Proje Finansman Ödülleri ve Başarı Ödülleri'nde QNB Finansbank, finansman desteği verdiği 3 önemli proje ile 6 ödüle layık görüldü

QNB Finansbank'a EMEA Finance Magazine'den 6 ödül

İSTANBUL (AA) - Uluslararası ekonomi ve finans dergisi EMEA Finance'ın 2017 yılı Proje Finansman Ödülleri ve Başarı Ödülleri'nde QNB Finansbank, finansman desteği verdiği 3 önemli proje ile 6 ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank’ın sektöre yön veren bankacılık ürün ve hizmetleri bir kez daha ödül aldı.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en saygın finans yayınlarından EMEA Finance tarafından verilen 2017 yılı Proje Finansmanı Ödülleri ve Başarı Ödülleri kategorilerinde, QNB Finansbank, finansman desteği sağladığı 3 farklı proje ile toplam 6 ödüle layık görüldü.

QNB Finansbank, hem kredi temsilcisi hem de teminat temsilcisi görevlerini üstlendiği, 75 milyon avro kredi desteği ile tek Türk ticari bankası olarak konsorsiyumda yer aldığı Bilkent Laboratuvar PPP Projesi ile "Yılın Sağlık Hizmetleri Projesi" ve "Yılın Sosyal Kalkınma Projesi" kategorilerinde iki dalda ödüle layık görüldü.

QNB Finansbank'ın finansmanında tek başına rol aldığı Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen Piazza AVM Projesi ise "Yılın Karma AVM Proje" ödülünü aldı.

QNB Finansbank ayrıca, Türkiye'nin en önemli otoyol projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu Asya ve Avrupa Kesimi Projeleri'nin finansmanını sağlayan bankalar arasında yer alarak Yılın "Sendikasyon Kredisi", "Yılın Otoyol Projesi", "Avrupa ve Ortadoğu/Afrika'da Yılın Proje Finansman Proje" ödüllerine layık görüldü.

Ödüller, 6-7 Haziran'da Londra'da gerçekleştirilen törende açıklandı.

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