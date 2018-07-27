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QNB Finansbank'dan 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

- QNB Finansbank yüzde 1,79 dan başlayan aylık faiz oranları ve 48 aya varan vadelerle bedelli askerlik kredisi veriyor

QNB Finansbank'dan 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank yüzde 1,79 dan başlayan aylık faiz oranları ve 48 aya varan vadelerle bedelli askerlik kredisi veriyor.

Ayrıca QNB Finansbank şubelerinden yapılan başvurularda 3 ay ödeme erteleme imkanı sunulurken, internet ve cep şube kanallarından ise anında kullandırım imkanı sunuyor.

QNB Finansbank bedelli askerlik kredisinden faydalanmak isteyenler bedelli askerlik taleplerini gösterir evrak ile kredi kullanabilecek. Bu evrak müşteri tarafından askerlik şubesinden veya e-devlet şifresi ile internetten temin edilebiliyor.


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Bedelli Askerlik KredisiQNB Finansbank
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